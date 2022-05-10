ЄБРР погіршив оцінку падіння економіки України до 30%

Падіння ВВП України у 2022 році становитиме 30%, а наступного року економіка країни зросте на 25%.

Такий оновлений прогноз опублікував Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який у березні оцінював спад цього року у 20%, а зростання у наступному на 23%, передає Інтерфакс-Україна.



"Очікується, що ВВП знизиться на 30% у 2022 році, після чого у 2023 році піде його зростання на 25%, якщо припустити, що матимуть місце масштабні зусилля щодо відновлення", – зазначається у документі.



Такий прогноз, у разі його здійснення, означає, що за підсумками 2023 року ВВП України буде на 12,5% нижчим, ніж на початок 2022 року.



Згідно з документом ЄБРР, оцінка падіння ВВП РФ цього року збережена на рівні 10%, а в 2023 році банк прогнозує нульову динаміку.



ВВП Білорусі, за прогнозом ЄБРР, 2022 року знизиться на 4% (у березні прогнозували зниження на 3%), а в 2023 році очікується нульова динаміка економіки.

Як повідомлялося, відповідно до прогнозу Світового банку, ВВП України в 2022 році впаде на 45,1%. До вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.