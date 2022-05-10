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Волноваха зруйнована на 90%, – нардеп

волноваха

Місто Волноваха, що на Донеччині, зруйноване на 90% внаслідок військових дій.

Про це під час брифінгу повідомив голова парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин та міжнаціональних відносин Дмитро Лубинець, передає Інтерфакс-Україна.

"Місто зруйновано на 90%. У місті немає електрики, водопостачання, газопостачання, українських мобільних операторів", – сказав він. 

Як повідомлялося, станом на кінець квітня загальна сума прямих задокументованих збитків української інфраструктури внаслідок агресії РФ досягла майже $88 млрд.

Автор: 

Донецька область (195) інфраструктура (227) Волноваха (2)


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