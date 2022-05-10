Волноваха зруйнована на 90%, – нардеп

Місто Волноваха, що на Донеччині, зруйноване на 90% внаслідок військових дій.

Про це під час брифінгу повідомив голова парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин та міжнаціональних відносин Дмитро Лубинець, передає Інтерфакс-Україна.

"Місто зруйновано на 90%. У місті немає електрики, водопостачання, газопостачання, українських мобільних операторів", – сказав він.

Як повідомлялося, станом на кінець квітня загальна сума прямих задокументованих збитків української інфраструктури внаслідок агресії РФ досягла майже $88 млрд.