Волноваха зруйнована на 90%, – нардеп
Місто Волноваха, що на Донеччині, зруйноване на 90% внаслідок військових дій.
Про це під час брифінгу повідомив голова парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин та міжнаціональних відносин Дмитро Лубинець, передає Інтерфакс-Україна.
"Місто зруйновано на 90%. У місті немає електрики, водопостачання, газопостачання, українських мобільних операторів", – сказав він.
Як повідомлялося, станом на кінець квітня загальна сума прямих задокументованих збитків української інфраструктури внаслідок агресії РФ досягла майже $88 млрд.
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