Екснардепа судитимуть за шахрайство на $17 тисяч

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього народного депутата України VIII скликання, який обманом заволодів коштами комерсанта у розмірі $17 тис.

Як повідомляє пресслужба ДБР, обвинувальний акт скеровано до суду.

Правоохоронці встановили, що ексдепутат, як позаштатний радник голови Держекоінспекції, пообіцяв представнику аграрного підприємства допомогу в отриманні позитивного висновку оцінки впливу на природу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

За свої послуги він запросив $17 тис. Під час першої передачі колишній нардеп отримав $2 тис. Зазначається, що слідчі ДБР затримали його під час отримання решти коштів.

Правопорушення кваліфікували як шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.