Ставки за депозитами в гривні впали до історичного мінімуму, – НБУ

Середньозважена ставка по строкових депозитах у гривні у квітні знизилася на 0,9 відсоткового пункта (в.п.) – з 7,8% до 6,9% річних, що є рекордно низьким рівнем за всю історію України.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас середньозважена ставка за депозитами у валюті залишилася у квітні на колишньому рівні – 0,6% річних.

НБУ нагадав, що у березні ставка за гривневими депозитами знизилася на 0,2 в.п., а у лютому – на 0,1 в.п.

За даними Нацбанку, попередній рекордно низький рівень ставок за гривневими депозитами – 7,4% річних – було зафіксовано у липні минулого року. Протримавшись на ньому ще місяць, ставка почала зростати і до кінця року досягла 8% річних, а за підсумками січня – 8,1% річних.

Щодо ставки за валютними депозитами, то вона коливається в межах 0,6-0,7% річних з липня минулого року.

Як повідомлялося, інфляція в Україні у 2021 році збільшилася вдвічі – до 10%. За підсумками березня цього року вона зросла до 13,7%, а Нацбанк очікує її підвищення до 15,9% за підсумками квітня.