Влада Києва оцінила відновлення пошкоджених обстрілами будівель у 70 мільйонів євро

Унаслідок військової агресії РФ в Києві пошкоджені загалом 390 будівель, із яких 222 – багатоквартирні будинки. На їхнє відновлення необхідно 70 млн євро.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає пресслужба КМДА.

"Ми вже визначили 20 будинків, де треба першочергово розпочати відновлювальні роботи, щоб люди могли швидше повернутися в свої оселі. Приблизна вартість цих робіт становитиме 5,8 млн євро. Інші будинки фахівці ще обстежують, щоб визначити ступінь пошкоджень. Сьогодні ми можемо сказати що 17 столичних будинків отримали значні пошкодження, і ми чекаємо на рекомендації експертів", – наголосив Кличко.

Він також зазначив, що в місті від обстрілів та бомбардувань пошкоджені 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні. 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.

"Усього орієнтовна вартість відновлення всіх будівель у столиці складатиме понад 70 млн євро. І про це зокрема ми сьогодні говорили під час онлайн спілкування з представниками ЄБРР, які готові нам допомагати в цьому. Ми надали тимчасове житло мешканцям постраждалих будинків. І вже невдовзі розпочнемо роботи, щоб люди якнайшвидше змогли повернутися до своїх квартир", – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, внаслідок бойових дій місто Волноваха, що на Донеччині, було зруйноване на 90%.