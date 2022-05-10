Ferrexpo Жеваго планує виплатити дивіденди

Рада директорів гірничорудної компанії Ferrexpo з активами в Україні пропонує на зборах 15 червня затвердити остаточні дивіденди за 2021 рік у розмірі 6,6 цента CIF на акцію, порівняно з 13,2 цента на акцію минулого року.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській біржі, інформує Інтерфакс-Україна.

"Пропонований остаточний дивіденд відображає впевненість ради директорів у Групі, поточну ситуацію в Україні та здатність Ferrexpo продовжувати свою діяльність, підтримуючи українську економіку, забезпечуючи робочі місця, отримуючи доходи для уряду України та підтримуючи співтовариства через гуманітарний фонд Ferrexpo", – зазначається у повідомленні.

Компанія вказує, що у разі схвалення акціонерами загальна сума дивідендів, виплачених за 2021 рік, становитиме 52,8 цента на акцію, тоді як у 2020 році – 85,8 цента, а остаточний дивіденд буде виплачено 4 липня.

Наразі акції Ferrexpo котируються на Лондонській фондовій біржі по 143,9 пенси за штуку. Після новини щодо виплати дивідендів вони подорожчали сьогодні на 5,7%.

Як повідомлялося, Ferrexpo у 2021 році збільшила чистий прибуток на 37,1% – до $870,99 млн при зростанні виручки на 48,1% – до $2,52 млрд.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Еристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Нагадаємо, Ferrexpo у 2020 році збільшила чистий прибуток на 57,5% – до $635,3 млн при зростанні виручки на 12,8% – до $1,7 млрд. У минулому році компанія збільшила сумарне виробництво котунів на 7% – до 11, 22 млн тонн, випуск концентрату зросло на 5,9% – до 14 млн тонн.

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго – 50,3% акцій.