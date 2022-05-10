Нацбанк дозволив банкам купувати дорогоцінні метали у населення

Національний банк України (НБУ) дозволив фізособам продавати банкам банківські метали.

Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ №96 від 9 травня, яка набула чинності, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, цією постановою Нацбанк частково дозволив відновити обслуговування рахунків юридичних осіб з РФ та Білорусі.

У документі зазначається, що НБУ з 10 травня прийматиме рішення про обслуговування банками видаткових операцій за рахунками юридичних осіб Республіки Білорусь та РФ на підставі відповідних звернень держорганів України у разі здійснення такими юридичними особами важливих функцій або надання важливих послуг.

Постановою регулятор дозволив обслуговувати рахунки резидентів РФ та РБ для випадків виплати доходів, сум погашення грошовими коштами за випусками власних цінних паперів, оплати послуг депозитарних установ за здійснення такої виплати або погашення, а також страхових платежів за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників транспорту, який було передано у фінлізинг до 23 лютого.

НБУ також скасував заборону на транскордонні перекази валютних цінностей з України або на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів з метою виконання зобов'язань резидента перед нерезидентом за укладеним між ними договором купівлі-продажу товарів за умови, якщо такий переказ здійснюється за рахунок коштів, отриманих за кредиту від МФО чи ​​субкредиту від держави, на фінансування якого держава залучило кредит від МФО.

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Крім того, дозволено здійснювати транскордонні перекази валютних цінностей з України або на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у разі повернення нерезиденту авансового платежу, отриманого резидентом на його поточний рахунок у банку в Україні після 23 лютого 2022 року за укладеним з нерезидентом договором купівлі-продажу товару , у зв'язку з невиконанням зобов'язань за цим договором

Документом також дозволено здійснювати транскордонні перекази фізособам-нерезидентам інвалюти, купленої за кошти, отримані у разі загибелі військовослужбовця.

Водночас, регулятор викреслив зі списку винятків, для яких дозволено транскордонні перекази валютних цінностей, поповнення брокерських або форекс-рахунків на суму в еквіваленті до 100 тис. грн на місяць.

Як повідомлялося, Національний банк України також вніс інші зміни до чинних валютних обмежень з метою мінімізувати можливості непродуктивного відпливу капіталу з країни. Зокрема, НБУ тимчасово заборонив розрахунки за кордоном з метою купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та сплати брокерських послуг за цими операціями, що здійснюються з використанням карток, емітованих українськими банками.