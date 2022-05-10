"Укренерго" виплатило $28 мільйонів відсотків за єврооблігаціями

НЕК "Укренерго" сплатило перший купонний платіж за розміщеними у листопаді минулого року єврооблігаціями на загальну суму $825 млн.

Про це голова правління компанії Володимир Кудрицький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Укренерго" успішно сплатило перші відсотки за своїми "зеленими" єврооблігаціями на суму $28,4 млн. Для нас одним з пріоритетів під час війни залишається виконання міжнародних зобов’язань. Власники цінних паперів отримали свої виплати згідно графіка", – написав Кудрицький.

Він нагадав, що йдеться про розміщені у листопаді 2021 року єврооблігації "Укренерго" на $825 млн, кошти від яких були використані для часткового погашення боргів перед виробниками електроенергії за "зеленим тарифом".

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Кабмін надав "Укренерго" державну гарантію на 22,8 млрд грн для випуску "зелених" єврооблігацій.

3 листопада 2021 року НЕК "Укренерго" оголосило про успішне розміщення випущених під гарантії уряду п'ятирічних єврооблігацій на суму $825 млн (еквівалент 21,69 млрд грн) з прибутковістю 6,875%, які були використані для погашення частини боргів перед виробниками електроенергії за "зеленим тарифом".

Зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестував у "зелені" облігації "Укренерго" $75 млн.