Мінфін розмістив військові облігації на 4,7 мільярда

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 10 травня, змогло залучити 4,74 млрд гривень.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП у гривні з терміном обігу 3 місяці під 9,5% річних надійшло 1,3 млрд грн.

Від розміщення шестимісячних облігацій під 10% річних Мінфін залучив 3,35 млрд грн.

Крім того, Мінфін вперше з початку війни розмістив облігації у гривні з терміном обігу у півтора роки. Однак, попри вищу ставку прибутковості за ними – 11,5% річних, від їх продажу вдалося залучити лише 87,23 млн грн.

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Як повідомлялося, на попередньому аукціоні з продажу ОВДП 3 травня Мінфін залучив 5,65 млрд гривень та $50,32 млн, що загалом становить 7,12 млрд грн в еквіваленті.

26 квітня Мінфін зміг розмістити номіновані в гривні облігації на 12,99 млрд грн, що стало найбільшою сумою, залученою від продажу облігацій з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

19 квітня Мінфін розмістиі номіновані в гривні облігації всього на 156,4 млн грн, однак залучив ще 3,44 млрд грн (в еквіваленті) від продажу цінних паперів, номінованих у валюті.

12 квітня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 6,17 млрд грн.

5 квітня Мінфін зміг розмістити військові облігації в гривні лише на 963,53 млн грн, проте розмістив номіновані у іноземній валюті цінні папери на 143,38 млн євро.

29 березня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні військові облігації на 3,33 млрд грн.

22 березня Мінфін розмістив номіновані в гривні облігації на 6,04 млрд грн.