Гетманцев хоче змінити керівництво Митної служби

В уряді обговорюється зміна керівництва Державної митної служби.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" та співавтор вказаного законопроєкту Данило Гетманцев заявив у інтерв’ю "Forbes Україна".

"Вважаю, що митницю потрібно перезавантажити. Це стосується як центрального, так і регіонального керівництва. Ми спілкуємося з премʼєр-міністром із цього приводу, він має схожу позицію", – сказав Гетманцев.

Він пояснив це неефективною роботою митних органів під час воєнного стану.

"Наразі ми бачимо черги на митниці, неякісне оформлення документів, правоохоронців, які пасуться на постах, гуманітарну допомогу, що продається на базарах. У мирний час це називалося корупцією, зараз – мародерством", – зазначив Гетманцев.

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Як повідомлялось, у листопаді минулого року Водночас Кабінет міністрів призначив виконувачем обов'язків голови Державної митної служби В'ячеслава Демченка, якого президент Володимир Зеленський напередодні звільнив з посади начальника Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби.

На посаді голови Митної служби Демченко змінив Павла Рябікіна, якого призначили на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Він очолював Державну митну службу з листопада 2020 року.