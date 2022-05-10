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Гетманцев хоче змінити керівництво Митної служби

гетманцев

В уряді обговорюється зміна керівництва Державної митної служби.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" та співавтор вказаного законопроєкту Данило Гетманцев заявив у інтерв’ю "Forbes Україна".

"Вважаю, що митницю потрібно перезавантажити. Це стосується як центрального, так і регіонального керівництва. Ми спілкуємося з премʼєр-міністром із цього приводу, він має схожу позицію", – сказав Гетманцев.

Він пояснив це неефективною роботою митних органів під час воєнного стану.

"Наразі ми бачимо черги на митниці, неякісне оформлення документів, правоохоронців, які пасуться на постах, гуманітарну допомогу, що продається на базарах. У мирний час це називалося корупцією, зараз – мародерством", – зазначив Гетманцев.

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Як повідомлялось, у листопаді минулого року Водночас Кабінет міністрів призначив виконувачем обов'язків голови Державної митної служби В'ячеслава Демченка, якого президент Володимир Зеленський напередодні звільнив з посади начальника Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби.

На посаді голови Митної служби Демченко змінив Павла Рябікіна, якого призначили на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Він очолював Державну митну службу з листопада 2020 року.

Автор: 

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Шизік
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10.05.2022 22:37 Відповісти
Тошно слушать этого деятели и его подобных им постоянно что то мешает, и митницю уже сто раз тасовали и налоги уже ввели на огороды скоро за воздух с каждого дерева будут драть, а толку все мало, денег в бюджете постоянно не хватает. Только народ живет все хуже а избранники все жирнее, непонятно куда деньги деваются? Наверное мыши съедают или даже не мыши а крысы.. Может для начала отчитался бы куда потратили миллиарды $, где "железный" купол, что бы защитить страну от ракет, где беспилотники украинского производства, все прихватизировали или угробили тот же завод Антонова, а потом уже налоги подымать можно и то прогрессивно. А то депутаты берут себе с бюджета по 100 тыс грн. в месяц и платят 18% это не считая откатов и марнотратцтва куда уходит минимум 25% бюджета , а население с 15 тыс. тоже должно платить 18 и это не считая НДС 20% который тоже ложится на зарплату в себестоимости или Ед. налога который облагает всю выручку, так их же еще заработать (что сделать куда вложит как продать), а не бюджета брать.
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10.05.2022 23:08 Відповісти

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