Австрійська Head Group відновила будівництво заводу у Вінниці

Австрійська компанія Head Group відновила будівництво заводу в індустріальному парку "Вінтер спорт" у Вінниці.

Про це заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретний повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні відвідали будівельний майданчик. На території індустріального парку будівельники відновили фундаментні роботи та здійснюють будівництво тимчасового залізобетонного укриття для безпеки під час повітряних тривог. До кінця червня цього року планують закінчити влаштування фундаментів", – уточнив чиновник.

Він додав, що будівля заводу складатиметься із виробничих та складських приміщень, адміністративно-побутового корпусу та, швейного цеху. У виробничому корпусі розмістять цехи з виготовлення лиж, черевиків та кріплень, а також склади сировини та готової продукції.

Планується, що загальна площа виробничих приміщень становитиме 43 тис. кв. м.

"У створення виробничих, адміністративних та складських приміщень компанія планує вкласти близько 80 млн євро. Очікується, що цей завод буде одним з найбільших заводів компанії у світі та забезпечить роботою понад 1200 вінничан", – додав Очеретяний.

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Як повідомлялося, у січні 2022 року австрійська компанія Head Group отримала дозвіл від Державної інспекції архітектури та містобудування України на початок будівництва заводу ТОВ "Хед Вінниця" на території індустріалього парку "Вінтер Спорт". Завершення будівництва заводу та введення в експлуатацію виробничих приміщень було заплановано на грудень 2022 року.

Head International Holding GmbH виробляє спортобладнання для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробничі потужності компанії розташовані в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія є у 85 країнах світу. Також компанія Head є спонсором Федерації плавання України.

Восени 2020 року стало відомо, що австрійська компанія HEAD відклала старт будівництва заводу з виробництва спорядження для зимових видів спорту на території індустріального парку "Вінтер Спорт" у Вінниці на 2021 рік.

Нагадаємо, навесні 2019 року ТОВ "Хед Вінниця", "дочка" австрійської HEAD International Holding GmbH, викупила на земельному аукціоні ділянку площею 25 га на території Вінницького індустріального парку для будівництва заводу.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, ТОВ "ХЕД Вінниця" зі статутним капіталом 10 тис. грн зареєстровано у жовтні 2018 року, 100% належить компанії "ХЕД Україна", а кінцевими бенефіціарами зазначені три фізособи-нерезиденти.