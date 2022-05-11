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У Німеччині затримали яхту соратника Путіна вартістю 400 мільйонів євро

luna

У порту Гамбурга затримали яхту Luna, що належить російському мільярдеру Фархаду Ахмедову.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung, передає Forbes.

Зазначається, що вартість яхти, яка раніше належала Роману Абрамовичу, оцінюють у 400 млн євро. Тепер їй заборонено залишати порт Гамбурга.

Перед цим Федеральне управління німецької кримінальної поліції (BKA) зʼясовувало, чи справді російський олігарх Фархад Ахмедов стоїть за Ліхтенштейнським трастом, який формально вказаний власником судна.

Після закінчення розгляду яхта російського олігарха потрапила під закон про санкції.

Російський мільярдер азербайджанського походження Фархад Ахмедов перебуває у списку санкцій ЄС з початку квітня. Він є колишнім членом Ради Федерації РФ та соратником президента РФ Володимира Путіна. Ахмедов заробив статки на газовому бізнесі. Forbes нещодавно оцінив його статки в $1,4 млрд.

Як повідомлялося, влада Фіджі схвалила арешт яхти російського мільярдера Керімова вартістю $300 млн.

Автор: 

олігарх (257) росія (14459) яхта (95)


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11.05.2022 14:22 Відповісти
Загальні статки 1,4 млрд, і з них 0,420 млрд коштує іграшка? Тут щось не те. Насправді, яхта не його.
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11.05.2022 19:43 Відповісти
ніякий москальський олігарх ніколи не купує вілли і яхти за готівку! вони беруть майже безкоштовні кредити в своїх банках чи в банках приближених тіл, і деякий час можуть навіть щось там платити по них, а потім тупо перестають повертати і банк просто спише кредит, а до яхти банк ніколи не добереться....
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12.05.2022 08:09 Відповісти
Азеры всегда умели работать с черным налом и диктаторами.
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11.05.2022 20:09 Відповісти

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