У Німеччині затримали яхту соратника Путіна вартістю 400 мільйонів євро

У порту Гамбурга затримали яхту Luna, що належить російському мільярдеру Фархаду Ахмедову.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung, передає Forbes.

Зазначається, що вартість яхти, яка раніше належала Роману Абрамовичу, оцінюють у 400 млн євро. Тепер їй заборонено залишати порт Гамбурга.

Перед цим Федеральне управління німецької кримінальної поліції (BKA) зʼясовувало, чи справді російський олігарх Фархад Ахмедов стоїть за Ліхтенштейнським трастом, який формально вказаний власником судна.

Після закінчення розгляду яхта російського олігарха потрапила під закон про санкції.

Російський мільярдер азербайджанського походження Фархад Ахмедов перебуває у списку санкцій ЄС з початку квітня. Він є колишнім членом Ради Федерації РФ та соратником президента РФ Володимира Путіна. Ахмедов заробив статки на газовому бізнесі. Forbes нещодавно оцінив його статки в $1,4 млрд.

Як повідомлялося, влада Фіджі схвалила арешт яхти російського мільярдера Керімова вартістю $300 млн.