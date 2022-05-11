Польща допоможе застрахувати перевезення пального для України, – Мінекономіки

Польща погодилася задіяти державну Корпорацію страхування експортних кредитів, яка запропонує додаткові інструменти перестрахування країнових ризиків для допомоги українським імпортерам нафтопродуктів.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністром розвитку і технологій Польщі Вальдемаром Будою, передає пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що це дасть змогу знизити вартість пального, яка раніше збільшувалась внаслідок обов’язку перевізників отримувати додаткове страхове покриття для в'їзду в Україну.

"Також домовились про допомогу з боку пана Вальдемара Буди щодо координації з Міністерством сільського господарства та міського розвитку в напрямку інтенсифікації фіто-санітарного контролю українських сільськогосподарських товарів, які експортуються до Польщі. Це дозволить значно пришвидшити обробку українських вантажів, що прямують до Польщі", – зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, раніше у Мінекономіки заявили, що Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тис. тонн продукції щомісячно.