Суд арештував майно компаній родичів Медведчука та Козака, – ДБР

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що розмір статутного капіталу цих шести підприємств складає понад 80 млн грн.

"Ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ", – йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що родичі Медведчука та Козака є суб’єктами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Їх підозрюють зокрема у незаконному видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області.

За даними Bihus.Info, у провадженні йдеться кар’єри в с. Родатичі Городоцького району та с. Великополе Яворівського району.

Видобуток, за даними слідства, веде компанія ТОВ "Керамбуд". Її кінцевими бенефіціарами, через ТОВ "Експонент", є рідний брат Віктора Медведчука – Сергій Медведчук (вилетів з України в січні) і рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака – Богдан Козак (місцезнаходження невідоме). На думку слідства, Сергій Медведчука не автономно вів записаний на нього бізнес – Віктор Медведчук записав на нього компанії, бо сам як народний депутат не мав права керувати бізнесом.

Зазначається, що ТОВ "Керамбуд" отримало спецдозвіл на користування надрами ще в 2004 році., з порушенням процедури – без аукціону. За кілька років цей спецдозвіл у судовому порядку визнали недійсним. Однак підприємство продовжувало працювати, а під час перевірки екологічної інспекції показувало ухвалу про нібито скасування тієї постанови суду. Слідство з’ясувало, що такої ухвали фізично не існувало, в реєстрі вона відсутня. Крім того, її нібито "виніс" суддя ВАСУ Микола Сірош, який перебуває у розшуку у кримінальному провадженні НАБУ.

Як повідомлялося, суд арештував корпоративні права і рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака