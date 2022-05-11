Україна створить запас палива на кілька місяців, – Офіс президента

Україна створить додатковий стратегічний запас палива на кілька місяців уперед, який неможливо буде знищити.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Буде створено додатковий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити та знищити, який створить стабільність та наявність нафтопродуктів на найближчі місяці", – сказав представник Офісу президента.

За його словами, наразі обсяги імпорту відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизпалива в країні, а обсяги імпорту із західного кордону збільшено вп'ятеро порівняно з показником 1,5-місячної давності.

"Сьогодні в країну в'їжджає достатньо бензину та дизеля, щоб покривати щоденну потребу громадян", – запевнив Шурма.

Заступник голови Офісу президента нагадав, що російські війська розбомбили Кременчуцький НПЗ і десятки нафтобаз, а також перекрили можливість постачання палива Чорним морем. Крім того, наявні можливості постачання з Європи до останнього часу були не готові до задоволення потреб України, фактичне споживання якої бензину, дизпалива та зрідженого автогазу раніше становило близько 1 млн тонн на місяць.

"Тому сьогодні нам фактично з нуля доводиться відновлювати всю структуру постачання нафтопродуктів через наші західні кордони та наших західних партнерів", – додав представник ОП.

Як повідомлялося, наразі в Україні спостерігається дефіцит пального на роздрібному ринку, а великі мережі АЗС запровадили обмеження на продаж бензину та дизпалива в одні руки.

Мінекономіки обіцяло, що дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано минулого тижня після прийняття урядом рішення про підвищення граничних цін через ускладнену логістику. Пізніше представники влади запевняли, що ситуація із дефіцитом пального в Україні має покращитися із середини травня завдяки налагодженню поставок із Європи.