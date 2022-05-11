Україна та Польща домовились покращити логістику на кордоні
Україна та Польща домовились про покращення логістичних можливостей на кордоні.
Відповідні переговори міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та міністра інфраструктури та розвитку Польщі Анджея Адамчика відбулися на українсько-польському кордоні.
"Ми вже домовилися про створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень. Наразі досягли значного прогресу в лібералізації автомобільних перевезень, зокрема вдячний польським колегам за скасування дозволів для автоперевізників на транспортування в Україну палива. Продовжуємо також спільно працювати над посиленням транспортної ізоляції росії та білорусі. У нас є спільне розуміння того, що таким чином рф втратить фінансові ресурси для продовження війни", – заявив Кубраков.
Нагадаємо, на початку травня Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі досягли домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.
Також в квітні Україна та Польща також домовилися про збільшення об’ємів залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.
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