Україна з початку війни втратила 4,8 мільйона робочих місць

Згідно з новим звітом Міжнародної організації праці (МОП), з початку російської агресії в Україні було втрачено 4,8 млн робочих місць.

Про це йдеться в повідомленні МОП.

За оцінками дослідження, якщо воєнні дії призведуть до ескалації, втрата робочих місць збільшиться до 7 млн. Проте, якби бойові дії негайно припинилися, було б можливе швидке відновлення з поверненням 3,4 млн робочих місць. Це зменшило б втрату зайнятості до 8,9%.

Від початку війни понад 5,23 млн біженців втекли до сусідніх країн. Серед біженців в основному жінки, діти та особи старше 60 років. Із загальної кількості біженців приблизно 2,75 млн осіб працездатного віку. Із них 43,5%, або 1,2 млн, раніше працювали і втратили або залишили роботу.

Зазначається також, що криза в Україні також може спричинити перебої в роботі в сусідніх країнах, головним чином в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині. Якщо воєнні дії триватимуть, українські біженці будуть змушені довше залишатися в еміграції, що створить додатковий тиск на ринок праці та системи соціального захисту в цих сусідніх державах та збільшить безробіття в багатьох із них.

Значні економічні порушення та порушення зайнятості, які зачіпають Російську Федерацію, мають значний вплив на Центральну Азію, особливо на країни, економіка яких залежить від грошових переказів з Російської Федерації, таких як Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан.

Ці чотири держави входять до першої десятки країн походження мігрантів у Російській Федерації, і багато з цих мігрантів відправляють значну частку грошових переказів назад у свої країни. Якщо воєнні дії та санкції проти Росії призведуть до втрати робочих місць для трудових мігрантів у Російській Федерації і ці трудові мігранти повернуться до країн свого походження, у Центральній Азії загалом будуть серйозні економічні втрати.

Війна в Україні також спричинила шок для світової економіки, ще більше ускладнивши вихід із кризи COVID-19. Це, ймовірно, вплине на зростання зайнятості та реальної заробітної плати та створить додатковий тиск на системи соціального захисту.

У багатьох країнах із високим рівнем доходу, які нещодавно засвідчили ознаки більш сильного відновлення ринку праці, наслідки кризи в Україні можуть погіршити умови на ринку праці та змінити деякі з досягнутих успіхів. Особливо важка ситуація в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, багато з яких не змогли повністю оговтатися від наслідків кризи COVID-19.