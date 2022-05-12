Німеччина хоче сіяти більше пшениці через війну в Україні

З огляду на напруженість на ринках зернових, спричинену війною в Україні, німецький міністр сільського господарства Джем Оздемір працює над тим, щоб відкласти введення в дію нових норм ЄС щодо сівозмін.

Про це повідомляє Zeit, передає Європейська правда.

"Це дозволить нашим фермерам виробляти більше пшениці", – сказав Оздемір.

Йдеться про нормативні акти, які набувають чинності 2023 року, згідно з якими, наприклад, озиму пшеницю можна не сіяти два роки поспіль.

"Зараз я веду переговори з Єврокомісією щодо відкладення цього регламенту", – сказав Оздемір.

Через війну Росії проти України, яка є основним експортером пшениці, міжнародні ринки перебувають в напруженості, а ціни зростають. Крім того, зростають витрати на електроенергію та добрива. Озима пшениця, яку висівають восени, є найважливішою німецькою зерновою культурою. За даними міністерства, в середньому її вирощують приблизно на чверті загальної площі ріллі.

Щоб розвантажити фермерів, Оздемір вже дав можливість, серед іншого, цього року використовувати траву та рослини з певних "екологічних пріоритетних територій" як корм. Це має уповільнити зростання цін.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на пшеницю знаходяться на рекордно високому рівні, перевищивши попередні максимуми, які постерігалися під час глобальної продовольчої кризи в 2008 році.