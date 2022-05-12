Внаслідок війни зруйновано 27 нафтобаз вартістю $227 мільйонів, – KSE

Станом на 10 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури складає вже понад $94,3 млрд або майже 2,8 трлн грн. Зокрема, було зруйновано 27 нафтобаз – збитки становлять $227 млн.

Про це свідчать дані аналізу в межах проєкту "Росія заплатить", зробленого командою KSE Institute.

Зазначається, що за останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже $2,4 млрд.

Найбільше зростання збитків склало збільшення кількості пошкоджених та зруйнованих житлових будинків внаслідок бойових дій. За останніми оцінками, через війну зруйновано чи пошкоджено 35,2 млн квадратних метрів житлового фонду на $31 млрд.

У порівнянні з попередніми обрахунками цей показник зріс на майже $1,3 млрд. Від руйнувань житлового фонду найбільше постраждали такі міста як Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Рубіжне.

Крім того, за останніми обрахунками загальна кількість зруйнованих або пошкоджених закладів освіти вже майже тисяча, а збитки сягають $1,3 млрд.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 208 підприємств, 508 медзакладів, 562 дитсадки, 295 мостів, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі, 27 нафтобаз та 12 цивільних аеропортів.

Загальні втрати економіки України через війну, за спільними оцінками Мінекономіки та KSE, враховуючи як прямі втрати, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від $564 млрд до $600 млрд.