Shell продала свою мережу АЗС в Росії "Лукойлу"

Російська нафтова компанія "Лукойл" купує у британсько-нідерландської нафтогазової компанії Shell 100% ТОВ "Шелл Нафта", якій належить мережа АЗС та завод мастильних матеріалів у Тверській області.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає "Комерсант".

Угода буде завершена після отримання узгодження Федеральної антимонопольної служби РФ.

Раніше зазначалося, що Shell хоче передати свій завод з виробництва мастильних матеріалів разом із боргами. Кредити ТОВ "Шелл нафта", на балансі якого перебувають поанд 400 АЗС і завод, становлять 9 млрд рублів.

Shell має в РФ 411 АЗС. Частина належить самій компанії, деякі працюють під брендом Shell за франшизою.

Компанія анонсувала поетапне припинення діяльності в Росії ще в березні, тоді ж представники концерну заявили про вихід із низки енергетичних проєктів РФ, у тому числі з "Північного потоку-2".

Як повідомлялося, компанія Shell у звітності за перший квартал 2022 року визнала витрати від виходу з російських активів на рівні $3,9 млрд після сплати податків.