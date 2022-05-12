Рада затвердила конфіскацію активів російських держбанків в Україні (оновлено)

Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Як повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, за відповідний законопроєкт №7371 проголосували 334 нардепи.

Як повідомлялося, цим указом Зеленський увів в дію рішення РНБО про примусове вилучення активів російських держбанків в Україні, зокрема, 99,7% акцій "Промінвестбанку", що належать "ВЕБ.РФ", та 100% акцій "Міжнародного резервного банку", що належать російському "Сбербанку".

Також вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу "ВЕБ.РФ" до "Промінвестбанку" на 934 млн грн та "Сбербанку Росії" до "МР Банку" на 14,88 млрд грн. Крім того, вилучаються інші фінансові активи зазначених "дочок" російських банків, за винятком 3 млрд грн "МР Банку", які спрямовуються на задоволення вимог його кредиторів та оплату витрат, пов’язаних з процедурою ліквідації.



Винятком є права за кредитами "МР Банку" "Укрзалізниці" із заборгованістю приблизно на $166 млн, "Електроважмашу" на 516,9 млн грн, ДАХК "Артем" на 205,1 млн грн та НВК "Зоря" – "Машпроект" на 2,32 млрд грн, а також права за кредитом "Промінвестбанку" "Укрзалізниці" на $231,6 млн, які підлягають передачі.

Як пише Інтерфакс-Україна, пізніше "Сбербанк Росії" заявив, що планує оскаржити вилучення Україною його активів у цій країні. "Сбербанк" ініціює інвестиційний арбітраж проти України з вимогою про відшкодування збитків на підставі угоди між урядом РФ та Кабінетом міністрів України про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27.11.98", – йдеться у повідомленні російського банку.

Нагадаємо, на початку квітня Національний банк запропонував Кабінету міністрів вилучити та спрямувати в дохід держави активи дочірніх банків "Сбєрбанку Росії" та "ВЕБ.РФ" на загальну суму 26 млрд грн.

Як повідомлялося, після початку російського вторгнення Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".