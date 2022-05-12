В роботі "Приват24" знову стався збій
У державному "Приватбанку" заявили про збій у роботі "Приват24".
Про це повідомляє пресслужба банку.
Зокрема, зазначається, що кКлієнти "Приват24" стикаються з тимчасовими труднощами при авторизації у додатку та веб-версії електроного банку.
"Наші фацівці найближчим часом відновлять стабільну роботу "Приват24". Беремо і перемагаємо", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, државний "Приватбанк" переніс свій дата-центр до Євросоюзу, побоюючись загрози фізичного знищення дата-центрів банку в Києві та Дніпрі. "Приватбанк" працював над проєктом перенесення даних своїх клієнтів на територію Євросоюзу упродовж 45 днів. Саме з цим були пов’язані перебої в роботі сервісів банку в останні тижні.
