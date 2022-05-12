БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 152 0

В роботі "Приват24" знову стався збій

приват24

У державному "Приватбанку" заявили про збій у роботі "Приват24".

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зокрема, зазначається, що кКлієнти "Приват24" стикаються з тимчасовими труднощами при авторизації у додатку та веб-версії електроного банку.

"Наші фацівці найближчим часом відновлять стабільну роботу "Приват24". Беремо і перемагаємо", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, државний "Приватбанк" переніс свій дата-центр до Євросоюзу, побоюючись загрози фізичного знищення дата-центрів банку в Києві та Дніпрі. "Приватбанк" працював над проєктом перенесення даних своїх клієнтів на територію Євросоюзу упродовж 45 днів. Саме з цим були пов’язані перебої в роботі сервісів банку в останні тижні.

Автор: 

банки (7125) Приватбанк (1808)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 