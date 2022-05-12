"Укренерго" відновило 90% інфраструктури на звільнених територіях

НАК "Укренерго" відновила понад 90% енергетичної інфраструктури на територіях, які були звільнені від російських загарбників, та забезпечила надійне постачання електроенергії для більш як 6 млн українців.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Україна і енергосистема за роки незалежності ніколи не бачила такого масштабу руйнувань, з якими стикнулась 24 лютого, після початку широкомасштабного російського вторгнення. Цілі області нашої держави стали "жертвами" ворога. І вже після їх деокупації, звільнення на сьогодні нам вдалось відновити понад 90% інфраструктури, забезпечивши таким чином надійне енергоживлення для понад шести мільйонів наших співгромадян", – розповів він.

За словами очільника "Укренерго", ті обсяги робіт, з якими стикнулась компанія, стали безпрецедентними. Але завдяки створеним запасам матеріальних ресурсів на складах, було сформовано 40 бригад, які в режимі 24/7 працювали і працюють над відновленням електричної інфраструктури, пошкодженої окупантами.

"Наразі ми вже відновили 28 високовольтних повітряних ліній і 12 підстанцій. Це приблизно, 10% від всієї нашої інфраструктури. Щоб ви розуміли масштаби руйнувань, в нас на Миколаївщині була лінія, яка мала понад 300 пошкоджень. І нам фактично в ручному режимі довелось перебирати цю лінію, аби відновити живлення споживачам", – додав Кудрицький.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку виділив "Укренерго" 50 млн євро для підтримки ліквідності