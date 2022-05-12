"Укренерго" отримало 2 мільярди чистого прибутку за перший квартал

НЕК "Укренерго" у першому кварталі 2022 року отримала близько 2 млрд грн чистого прибутку.

Про це під час брифінгу повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.

"У першому кварталі поточного року, незважаючи на масштабні руйнування енергоінфраструктури та суттєве падіння обсягів передачі, компанія вийшла на 2 млрд грн чистого прибутку. І це при тому, що нам довелося компенсувати 2,6 млрд грн негативної різниці від валютних операцій", – сказав він.

Кудрицький пояснив показники прибутковості успішними діями компанії на балансуючому ринку, доходами від продажу доступу до міждержавних перерізів, прибутковістю операційної діяльності.

Водночас він зазначив, що вихід компанії на прибутковість намітився вже за результатами 2021 року, коли компанія отримала 140 млн грн чистого прибутку проти збитків у 27 млрд грн у 2020 році.

"Незважаючи на те, що у 2021 році в нашому тарифі не вистачало 7 млрд грн на покриття всіх витрат, за рахунок прибутковості інших операцій ми змогли покращити свій фінансовий результат практично на 27 млрд грн, досягнувши 140 млн прибутку за результатами року", – пояснив він, уточнивши, що це поки що неаудитований фінрезультат.

За даними голови правління, компанія за 2021 рік сплатила понад 1,2 млрд грн податків, за перший квартал 2022 року – 0,5 млрд грн і планує авансом направити державі ще 0,12 млрд грн.

Як повідомлялося, "Укренерго" відновила понад 90% енергетичної інфраструктури на територіях, які були звільнені від російських загарбників.