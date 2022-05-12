Росія офіційно відмовилася від транзиту газу в Європу через Польщу

Санкції, які російська влада 11 травня запровадила проти власника польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа" компанії EuRoPol GAZ, передбачають заборону для "Газпрому" використовувати потужності цього трубопроводу.

Про це заявив речник "Газпрому" Сєргєй Купріянов, повідомляє російський Інтерфакс.

"Встановлено заборону на здійснення угод та платежів на користь осіб, які перебувають під санкціями, зокрема для "Газпрому" це означає заборону на використання газопроводу, що належить компанії EuRoPol GAZ, для транспортування російського газу через Польщу", – сказав Купріянов.

Він нагадав, що Польща 26 квітня запровадила санкції проти "Газпрому", якому належить 48,82% акцій EuRoPol GAZ.

Як повідомлялося, Росія з осені минулого року майже не використовувала трубопровід "Ямал-Європа" для постачання газу в ЄС, внаслідок чого він переважно працював у реверсному режимі, постачаючи газ з Німеччини до Польщі.

27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Газопровід "Ямал-Європа" протяжністю понад 2 тисячі кілометрів від Торжка до Франкфурта-на-Одері виведений на проєктну потужність – 33 млрд куб. м на рік – у 2006 році. Польська ділянка включає 683 км лінійної частини та п'ять компресорних станцій, ним володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, ним управляє окремий оператор польської ГТС Gaz System.

11 травня уряд Росії визначив список санкцій, в який потрапила 31 європейська компанія. Більшість цих компаній пов'язані з групою Gazprom Germania, нещодавно взятою під контроль урядом ФРН. Після цього "Газпром" припинив постачати газ за контрактами з цими компаніями. Також під санкції потрапила компанія EuRoPol GAZ.