Єврокомісія представила план відновлення аграрного експорту з України

Європейська Комісія презентувала план дій, який має допомогти Україні відновити експорт агропромислової продукції в умовах блокади морських портів російськими військами.

План представила у Брюсселі єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її єврокомісара, 20 млн тонн зерна мають бути експорнтовані з України менш як за три місяці, використовуючи інфраструктуру ЄС.

"Це гігантське завдання, тому важливо координувати та оптимізувати логістичні ланцюжки, прокладати нові маршрути та уникати, наскільки це можливо, вузьких місць. Наші пропозиції стосуються невідкладних рішень, а також середньострокових і довгострокових заходів для кращого поєднання та інтеграції інфраструктури України з інфраструктурою ЄС", – розповіла Валена.

Вона наголосила, що в процесі імплементації цих рішень Єврокомісія тісно співпрацюватиме з українською владою та сусідніми державами-членами ЄС.

В Єврокомісії констатували, що наразі тисячі вагонів і вантажівок очікують у чергах на українській стороні кордону з країнами ЄС, середній час очікування вагонів становить 16 днів, а на деяких кордонах доходить до 30 днів. Серед проблем Єврокомісія вказує на різну ширину колії, а також обмеженість потужностей для перевалки вантажів поблизу кордону.

Для того, щоб усунути ці перешкоди, Єврокомісія пропонує створити так звані "смуги солідарності" – Solidarity Lanes.

Першим пріоритетом плану вказано необхідність залучити додатковий вантажний рухомий склад, судна й вантажівки. З цією метою Єврокомісія закликає учасників ринку ЄС терміново надати додаткові транспортні засоби. Щоб погодити попит і пропозицію та встановити відповідні контакти, комісія створить логістичну платформу для встановлення контактів і попросить держави-члени призначити спеціальні контактні пункти Solidarity Lanes.

Іншим пріоритетом названо збільшення пропускної спроможністі транспортних мереж і перевантажувальних терміналів: експортні постачання української сільськогосподарської продукції мають бути пріоритетними, а керівники інфраструктури мають надати залізничні слоти для цього експорту. Єврокомісія також закликає учасників ринку терміново перекинути мобільні зернонавантажувачі на відповідні прикордонні термінали для прискорення перевалки.

Також серед пріоритетів – прискорення митних операцій та перевірок, а також зберігання продукції на території ЄС. З цією метою Єврокомісія закликає країни ЄС проявляти максимальну гнучкість і забезпечувати адекватне укомплектування персоналом для прискорення процедур у пунктах перетину кордону, а також оцінить доступні складські потужності в ЄС та координуватиме свої дії з державами-членами, щоб допомогти забезпечити більше потужностей для тимчасового зберігання українського експорту.

У середньостроковій перспективі для покращення сполучення між ЄС та Україною Єврокомісія працюватиме над збільшенням пропускної спроможності інфраструктури нових експортних коридорів та над створенням нових інфраструктурних зв'язків у рамках реконструкції України.

"Наступний раунд конкурсу Connecting Europe Facility (CEF) дасть змогу підтримати проєкти щодо покращення транспортного сполучення з Україною, зокрема для залізничного сполучення і залізничних терміналів. Тож комісія сьогодні ухвалила рішення підписати з Україною угоду високого рівня про оновлення карт Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) у рамках політики комісії з розширення TEN-Т у сусідні країни", – наголосили у Єврокомісії.