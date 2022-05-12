Державний фонд почав купувати квартири для переселенців

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) оголосив про проведення закупівлі житла для подальшої передачі в оренду внутрішньо переміщеним особам, з-поміж багатодітних сімей, житло яких зруйноване внаслідок російської агресії.

Як повідомляє пресслужба Фонду, наразі планується купити 100 квартир: по 35 у Київській та Чернігівській областях, 20 – у Сумській та 10 – у Житомирській області.

Житло з ремонтом та меблями може бути придбане у фізичних та юридичних осіб-власників такого житла.

Мінімальна загальна площа житла – 31,5 кв. метра, максимальна – 94,5 кв. м.

Як повідомлялося, Кабмін 29 квітня визначив перелік категорій сімей переселенців, яким житло за державний кошт надаватиметься у першу чергу, а також затвердив Порядок викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з Порядком, Держмолодьжитло може купувати готове за умови, що вартість придбання 1 кв. м загальної площі житла (з урахуванням усіх обов'язкових платежів, що сплачуються покупцем під час придбання житла) не перевищує граничну вартість, яку встановлює Мінрегіон.