Рада повторно прийняла закон про конфіскацію активів підсанкційних осіб

Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб, з урахуванням пропозицій президента.

За відповідний законопроєкт №7194 проголосували 308 народних депутатів, передає Укрінформ.

"Метою цього законопроєкту є перешкоджання використанню економічних активів на шкоду національній безпеці України та залучення активів, які є підґрунтям для діяльності, спрямованої на підготовку, розпалювання та ведення агресивної війни (включно з агресивною пропагандою), для посилення оборони України та відшкодування завданої шкоди", – зазначається у пояснювальній записці до документа.

Законом уточнюються підстави, за наявності яких можуть бути застосовані санкції, за рахунок включення до кола суб’єктів осіб, які своїми діями створили загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (у тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими суб’єктами.

Визначаються також виключні підстави, особливі умови, досудовий та судовий (у тому числі апеляційний) порядок застосування нового виду санкції – стягнення активів у дохід держави, коло і повноваження суб’єктів, які ініціюють, приймають рішення щодо застосування та реалізують цей вид санкції.

"Пропонована процедура застосування цієї санкції дозволить суду здійснити оцінку того, чи накладення такої санкції є легітимним і пропорційним з огляду на дії, здійснені конкретною особою", – вважають автори документа.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 22 квітня, проте 6 травня він був повернутий з пропозиціями Президента. Глава держави зазначив, що документ встановлює новий вид санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися, проте не надає чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до тих, на кого поширюється дія такої санкції.

Крім того, Президент зауважив, що документ пропонує доповнити Закон "Про санкції" положеннями про здійснення Вищим антикорупційним судом адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави, проте не передбачено внесення відповідних змін до Закону "Про Вищий антикорупційний суд", яким визначаються засади організації та діяльності ВАКС.