Німеччина зможе пройти наступну зиму без російського газу, – міністр економіки

Німеччина могла б вже наступної зими обійтися без російського газу за умови реалізації всіх запланованих проєктів.

Про це заступник канцлера ФРН, міністр економіки країни Роберт Габек заявив у інтерв’ю виданню Wirtschaftswoche, повідомляє Deutsche Welle.

"Якщо ми до кінця року повністю заповнимо сховища, якщо два з чотирьох орендованих нами танкери для зрідженого природного газу (ЗПГ) будуть підключені до мережі і якщо ми серйозно заощаджуватимемо енергію, то в разі припинення постачання газу з Росії ми могли б якось пережити зиму", – сказав Габек.

Водночас міністр вкотре закликав співгромадян заощаджувати енергію.

"Скорочення споживання – це альфа та омега у випадку з газом. Якщо в найближчі два роки заощадити в промисловості та приватних домогосподарствах 10%, то це будуть вирішальні відсотки, щоб не опинитися у кризовій ситуації. Допомагати мають усі. Посилення економії – серйозний інструмент проти Путіна", – сказав він.

Читайте також: Росія припинила постачати газ компаніям "Газпрому" в Німеччині, – міністр економіки

За словами Габека, два з чотирьох орендованих Німеччиною танкера для прийому скрапленого газу (LNG) уже компенсують майже чверть обсягів російського газу.

Водночас міністр попередив про значні економічні ризики припинення російських постачань.

"Навіть при виконанні поставлених умов ціни на газ, безумовно, дуже сильно підвищаться, а сховища до кінця зими спорожніють", – пояснив він.

За останніми даними міністерства економіки ФРН, залежність Німеччини від російського газу від початку російського вторгнення в Україну скоротилася з 55% до 35%. У ФРН сподіваються, що до літа 2024 року цю залежність вдасться поетапно зменшити до 10%.