Київський зоопарк частково відновив роботу

Київський зоопарк відновив роботу в режимі парку: відвідувачам доступні для огляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк.

До цього з перших днів війни Київський зоопарк працював у закритому для відвідувачів форматі, інформує пресслужба Київської міської адміністрації.

"КиївЗоо відкриває свої двері для відвідувачів, тож тепер всі охочі зможуть побачити врятовану тигрицю Далілу, цілий "дитячий садочок" мавпенят, різноманітних черепах, птахів та ящірок. А також на гостей чекають горила Тоні та бегемот Лілі у своїх літніх оновлених вольєрах, лемури на зелених острівцях, і звичайно слон Хорас, леви, жирафи, олені, ведмеді та багато інших наших мешканців", – уточнили у зоопарку.

Каси продажу квитків працюють з 10:00 до 15:00, на території зоопарку можна перебувати до 16:30.

Водночас на підприємстві нагадують, що за сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають покинути територію та прямувати до найближчого сховища.