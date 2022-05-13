Завдані Росією збитки ОПК України перевищили 100 мільярдів, – "Укроборонпром"

Сума завданих окупантами збитків державному оборонно-промисловому комплексу перевищила позначку 100 млрд грн.

Про це повідомив держконцерн "Укроборонпром" на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"При цьому оцінка масштабів руйнувань тільки розпочалася і є проміжною. Очевидно одне – Росія має за це заплатити", – зазначив держконцерн.

У той самий час підприємства "Укроборонпрому" відновили трофейну техніку сумарною вартістю 1,5 млрд грн.

Держконцерн також повідомив, що з початку війни працевлаштував понад 1 тис. співробітників, а 16 його працівників було нагороджено орденом "За мужність 3 ступеня, з них п'ятеро – посмертно".

Раніше повідомлялося, що Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") на сьогодні оцінює збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури (дороги та мости) під час війни з Росією у понад 900 млрд грн.