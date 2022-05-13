Сенатор-республіканець заблокував швидке виділення Україні допомоги на $40 мільярдів (оновлено)

Сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував швидке голосування щодо великого пакету військової та гуманітарної допомоги Україні на майже $40 млрд.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Конгрес США намагався завершити ухвалення цього законопроєкту ще на цьому тижні.

Але ці зусилля були блоковані сенатором Полом. Він вимагає включити в законопроєкт норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів. Йому запропонували провести голосування за це вже окремою поправкою до проєкту закону. Але Пол наполягає, щоб її включили його ухвалення основного документа.

Через це ухвалення законопроєкту перенесли на наступний тиждень. Спочатку Сенат розгляне пропозицію Ренда Пола, і тільки після цього зможе розглянути законопроєкт по суті.

Водночас, якщо Сенат ухвалить цю чи іншу правку, законопроєкт повернеться в Палату представників на додаткове голосування, що ще більше затримає надання допомоги Україні.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, якби не блокування ухвалення законопроєкту, Україна вже могла б отримувати передбачені ним кошти.

"Ми могли б вже почати використовувати новий пакет допомоги США для більш ефективного порятунку життів українців, які захищають демократичний світ. Президент США, держсекретар США, республіканці та демократи в Сенаті та американський народ висловили сильну підтримку, а Ренд Пол затримав таку необхідну підтримку", – написав Кулеба у Twitter.

Як повідомлялося, 11 травня Палата представників США схвалила допомогу Україні на майже $40 мільярдів. За відповідний законопроєкт віддали 368 голосів, проти – 57. Президент США Джо Байжен закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше в травні.

Пакет зокрема включає $6 млрд на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; $8,7 млрд на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і $3,9 млрд на операції Європейського командування.

Крім того, законодавство дозволяє отримати додаткові $11 млрд, що дасть змогу президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Документ також уповноважує виділити $4 млрд на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Новий пакет допомоги також включає гуманітарну допомогу – $5 млрд для вирішення проблем продовольчої безпеки в усьому світі через конфлікт і майже $9 млрд для фонду економічної підтримки України.

Він надає сотні мільйонів доларів для допомоги біженцям і фінансування зусиль із захоплення активів олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.