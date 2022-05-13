БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Сенатор-республіканець заблокував швидке виділення Україні допомоги на $40 мільярдів (оновлено)

Сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував швидке голосування щодо великого пакету військової та гуманітарної допомоги Україні на майже $40 млрд.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Конгрес США намагався завершити ухвалення цього законопроєкту ще на цьому тижні.

Але ці зусилля були блоковані сенатором Полом. Він вимагає включити в законопроєкт норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів. Йому запропонували провести голосування за це вже окремою поправкою до проєкту закону. Але Пол наполягає, щоб її включили його ухвалення основного документа.

Через це ухвалення законопроєкту перенесли на наступний тиждень. Спочатку Сенат розгляне пропозицію Ренда Пола, і тільки після цього зможе розглянути законопроєкт по суті.

Водночас, якщо Сенат ухвалить цю чи іншу правку, законопроєкт повернеться в Палату представників на додаткове голосування, що ще більше затримає надання допомоги Україні.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, якби не блокування ухвалення законопроєкту, Україна вже могла б отримувати передбачені ним кошти.

"Ми могли б вже почати використовувати новий пакет допомоги США для більш ефективного порятунку життів українців, які захищають демократичний світ. Президент США, держсекретар США, республіканці та демократи в Сенаті та американський народ висловили сильну підтримку, а Ренд Пол затримав таку необхідну підтримку", – написав Кулеба у Twitter.

Як повідомлялося, 11 травня Палата представників США схвалила допомогу Україні на майже $40 мільярдів. За відповідний законопроєкт віддали 368 голосів, проти – 57. Президент США Джо Байжен закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше в травні.

Пакет зокрема включає $6 млрд на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; $8,7 млрд на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і $3,9 млрд на операції Європейського командування.

Крім того, законодавство дозволяє отримати додаткові $11 млрд, що дасть змогу президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Документ також уповноважує виділити $4 млрд на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Новий пакет допомоги також включає гуманітарну допомогу – $5 млрд для вирішення проблем продовольчої безпеки в усьому світі через конфлікт і майже $9 млрд для фонду економічної підтримки України.

Він надає сотні мільйонів доларів для допомоги біженцям і фінансування зусиль із захоплення активів олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1524981533345558529 2h

Сенатори Ренд Пол та Джон Кеннеді виступили за введення спеціального генерального інспектора для контролю за витратами грошей, виделенихУкраїні, щоб уникнути шахрайства. Оппа! Це що - вони натякають на можливе «велике крадівництво», порохоботи таки-сякі)
показати весь коментар
13.05.2022 10:59 Відповісти
Он просто не доверяет прохвостам на https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #Банковой ,что уже потирают свои липкие рученки «Все чего я прошу,чтобы вы следили за этими деньгами..
показати весь коментар
13.05.2022 11:00 Відповісти
Слишком было все красиво, чтобы быть правдой.
Репутация однако.
показати весь коментар
13.05.2022 11:12 Відповісти
Лахта в восторгє
показати весь коментар
13.05.2022 11:40 Відповісти
П**арасу сенатору кремль у кормушку багато баксів насипав

показати весь коментар
13.05.2022 11:39 Відповісти
Цей сенатор завжди підтримує Україну. Самі собі вибираєте різну погань, а Ренд Пол вам в штани насрав?
показати весь коментар
13.05.2022 16:14 Відповісти
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
показати весь коментар
13.05.2022 11:49 Відповісти
Обломчик, а пацаны уже новые клифты от кутюр с большими карманами заказали. На яхты и вилы что у кацапских олигархренов конфисковали поглядывать стали, вой на Банковой : " Нас обокрали!" Репутация однако.
показати весь коментар
13.05.2022 12:43 Відповісти
Референдумы успеют провести?
показати весь коментар
13.05.2022 18:23 Відповісти

