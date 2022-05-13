БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Японія заборонила експорт до РФ високотехнологічного обладнання

японія

Японія розширила список товарів і технологій, заборонених до експорту в Росію на тлі масштабного вторгнення в Україну.

До переліку внесли високотехнологічне обладнання, зокрема 3D-принтери, квантові комп’ютери і мікроскопи, передає Радіо Свобода із посиланням на Міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни.

Заборона на постачання має набути чинності 20 травня.

В оновленому документі 14 позицій. Серед них:

  • квантові комп’ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них;
  • мікроскопи;
  • обладнання для моделювання (3D-принтери) і порошки металів, що використовуються для цього;
  • обладнання для виробництва органічних світлодіодів;
  • обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем;
  • обладнання для виробництва водневого палива;
  • вакуумні насоси;
  • охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, і навіть його компоненти;
  • пристрої числового програмного керування для верстатів;
  • полімери.

Як повідомлялося, японський уряд заморозив активи найбільшої російської фінансової установи "Сбербанку" та найбільшого приватного банку "Альфа-Банку". 

росія (15157) санкції (4727) Японія (552)
