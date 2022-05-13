Японія заборонила експорт до РФ високотехнологічного обладнання
Японія розширила список товарів і технологій, заборонених до експорту в Росію на тлі масштабного вторгнення в Україну.
До переліку внесли високотехнологічне обладнання, зокрема 3D-принтери, квантові комп’ютери і мікроскопи, передає Радіо Свобода із посиланням на Міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни.
Заборона на постачання має набути чинності 20 травня.
В оновленому документі 14 позицій. Серед них:
- квантові комп’ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них;
- мікроскопи;
- обладнання для моделювання (3D-принтери) і порошки металів, що використовуються для цього;
- обладнання для виробництва органічних світлодіодів;
- обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем;
- обладнання для виробництва водневого палива;
- вакуумні насоси;
- охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, і навіть його компоненти;
- пристрої числового програмного керування для верстатів;
- полімери.
Як повідомлялося, японський уряд заморозив активи найбільшої російської фінансової установи "Сбербанку" та найбільшого приватного банку "Альфа-Банку".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар13.05.2022 10:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль