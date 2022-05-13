Японія заборонила експорт до РФ високотехнологічного обладнання

Японія розширила список товарів і технологій, заборонених до експорту в Росію на тлі масштабного вторгнення в Україну.

До переліку внесли високотехнологічне обладнання, зокрема 3D-принтери, квантові комп’ютери і мікроскопи, передає Радіо Свобода із посиланням на Міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни.

Заборона на постачання має набути чинності 20 травня.

В оновленому документі 14 позицій. Серед них:

квантові комп’ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них;

мікроскопи;

обладнання для моделювання (3D-принтери) і порошки металів, що використовуються для цього;

обладнання для виробництва органічних світлодіодів;

обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем;

обладнання для виробництва водневого палива;

вакуумні насоси;

охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, і навіть його компоненти;

пристрої числового програмного керування для верстатів;

полімери.

Як повідомлялося, японський уряд заморозив активи найбільшої російської фінансової установи "Сбербанку" та найбільшого приватного банку "Альфа-Банку".