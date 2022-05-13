На спецрахунку Нацбанку для потреб військових залишилося 10 мільйонів

Станом на 13 травня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить понад 10 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 16,5 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 12,97 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 16,55 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 5 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу.

Нагадаємо, що для допомоги українській армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Водночас залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 332 млн грн. Зокрема близько половини коштів надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Крім того, Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього майже 201 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.