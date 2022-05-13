"Совкомфлот" продав близько десятка суден на тлі санкцій проти РФ, – ЗМІ

Російський "Совкомфлот" продав близько десятка суден покупцям в Азії та на Близькому Сході. Компанія працює над погашенням кредитів перед західними банками, припиняючи ділові зв’язки на тлі санкцій.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зазначається, що "Совкомфлот", який є одним із найбільших у світі оператором танкерів, продав п’ять танкерів дубайській компанії Koban Shipping і чотири газовози сінгапурській Eastern Pacific Shipping. Остання заплатила $700 млн банку, який став власником суден.



За даними співрозмовників, російська держкомпанія також веде переговори з організаціями, включаючи China Merchants Group, щодо продажу інших кораблів.



Угоди укладаються напередодні 15 травня – крайнього терміну, коли компанії ЄС повинні припинити свої відносини з РФ.

Раніше повідомлялося, що "Совкомфлот" хоче продати до третини свого флоту.



"Совкомфлот" володіє та експлуатує 122 судна, у тому числі танкери, газовози та криголами.