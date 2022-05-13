Окупанти крадуть в українських аграріїв зерно, олію, овочі та сільгосптехніку, – Мінагрополітики

Окупанти, крім грабежу 500 тис. зернових на тимчасово окупованих територіях України, незаконно вивезли також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів, а також вкрали в українських аграріїв сільськогосподарську техніку.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі одного із телеканалів, передає пресслужба Мінагрополітики.

"Окупанти у Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях вивезли близько 500 тис. тонн зернових. Плюс відомо про вивезення декількох десятків тисяч тонн соняшникової олії. Безпрецедентні крадіжки продовжують відбуватися. Ми стежимо за ситуацією. Усе документуємо. І однозначно будемо на всіх фронтах боротися за повернення вкраденого і повну компенсацію завданих збитків", – зазначив Тарас Висоцький.

Він додав, що зафіксовано факти крадіжок і с/г техніки. "Вона в наших фермерів сучасна. По GPS можна чітко відстежити, що вона поїхала на територію РФ та Криму.

За словами Висоцького, окупанти вкрали і декілька сотень кілограмів овочів в українських громад, що нині перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"Крім того, у них було намагання його експортувати. Ми через МЗС України, завдяки міжнародній співпраці заблокували його імпорт до наших держав-партнерів. Тому швидше за все вони його якось внутрішньо використовуватимуть для своїх цілей", – повідомив Тарас Висоцький.

Як раніше повідомлялося, російські окупанти вивезли з українського Мелітополя сільськогосподарську техніку на $5 млн, але не змогли нею скористатися, – її віддалено заблокували.