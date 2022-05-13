Єврокомісія відкинула варіант вивезення українського зерна через Білорусь

Єврокомісія вважає за необхідне створити логістичні коридори та збільшити пропускну спроможність морських портів, щоб допомогти Україні вивезти зерно.

Про це заявив делегований Литвою єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс, передає Інтерфакс.

Водночас він додав, що можливість перевезення до Клайпедського порту через Білорусь не розглядається.

"Це політично неможливо: як гарантувати, що зерно, що надходить з України, потрапить до Клайпеди, а не до будь-якого російського порту", – сказав член ЄК.

"Якщо Лукашенко здається нормальним примусово посадити літак там, де він хоче, для нього точно не буде проблемою змінити напрямок поїзда", – додав він.

"Передусім пріоритет повинен віддаватися поїздам, що прямують з перевалочних станцій до морських портів ЄС – мають створюватися логістичні коридори, а в морських портах мають забезпечуватися максимально великі потужності для вивезення українського врожаю на ринки збуту", – сказав Синкявічюс.

Раніше повідомлялося, що експорт української сільгосппродукції через країни ЄС, у тому числі з урахуванням постачання через дунайські річкові порти, не може перевищувати за будь-яких обставин 1,5 млн тонн на місяць, тоді як до блокади українських морпортів військами РФ щомісяця можна було перевалювати понад 5 млн тонн сільгоспкультур на місяць.