БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
7 033 29

Антимонопольний комітет почав розслідування через дефіцит пального

бензин,заправка,топливо,азс

Антимонопольний комітет України розпочав дослідження дотримання суб'єктами господарювання на ринку роздрібної реалізації пального вимог законодавства щодо захисту економічної конкуренції.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

"Протягом двох тижнів АМКУ моніторить ситуацію на ринках пального із загальнодоступних джерел, також отримує інформацію від споживачів та органів влади. При цьому дані, які надходять, є суперечливими. З одного боку, начебто пальне наявне на ринку є у достатніх обсягах, а з іншого ми спостерігаємо, що окремі оператори не здійснюють реалізацію продукції через роздрібну мережу АЗС, а там, де продажі відбуваються, черги можуть досягати "декількох кілометрів", – сказано в повідомленні.

Відтак в АМКУ повідомляють про рішення розпочати відповідне дослідження, мета якого – з’ясувати, чи були/є об’єктивні причини для критичної ситуації, що склалась на ринках роздрібної реалізації пального, зокрема, що стосується обмеження пропозиції протягом квітня-травня 2022 року, чи криза могла бути спричинена змовою найбільших гравців ринку.

В АМКУ додали, що першим заходом в рамках дослідження стала робоча зустріч з представниками найбільших мереж автозаправних станцій в Україні, яка відбулась 12 травня.

Заступниця голови АМКУ, державна уповноважена Анжеліка Коноплянко під час зустрічі повідомила про початок дослідження та висловила сподівання, що суб’єкти господарювання, розуміючи важливість питання, будуть співпрацювати з Комітетом.

"Наша мета – у стислі терміни з’ясувати причини виникнення дефіциту на ринку пального та дати суспільству об’єктивну, неупереджену картину щодо цієї ситуації", – зазначила Коноплянко.

Своєю чергою під час зустрічі представники бізнесу коротко розповіли про ситуацію у галузі та проблеми, які, за їхніми словами, заважають швидко вирішити проблему з дефіцитом пального. Мова йшла, зокрема, про неможливість швидкої перебудови логістичних ланцюжків за кордоном під потреби українського ринку та державне регулювання цін на пальне. Також вони висловили готовність надавати інформацію та сприяти роботі Комітету.

Автор: 

бензин (1143) Антимонопольний комітет (1478)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
и когда Антимонопльный комитет повесит Гетьманцева на столбе на Хрещатике?

благодаря которому кацапы знали координаты GPS каждой нефтебазы и количество топлива на ней в режиме реального времени?
показати весь коментар
14.05.2022 01:24 Відповісти
+11
беня еще не всё бабло заработал
показати весь коментар
13.05.2022 21:08 Відповісти
+10
На левых заправках бенза валом или на тех где его якобы нет. Хоть полный бак. Но в за 70-80 грн. за нал без чека. Военное положение, не неслышали.)) Для них война уже закончилась, настало время рубить бабло господа товарищи.
показати весь коментар
14.05.2022 00:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Засідають, розглядають, обіцяють, розслідують, а пального як не було - так і немає.
Правда не у всіх немає. Більш ніж впевнена, що у кожного обіцяльщика від уряду і всіх цих комітетів з пальним все прекрасно.
Пального немає у простих громадян. Для більшості українців - пальне це можливість виїхати в безпечне місце . Кияни мають печальний досвід відсутності палива в баці в лютому/ березні і неможливість виїхати через це.
Наявність палива- це зменшення стресу в надзвичайних ситуаціях.
Здається, що влада цього не розуміє .
показати весь коментар
13.05.2022 20:27 Відповісти
Вранье все есть, только не по совковой зелиной цене, а по рыночной
показати весь коментар
15.05.2022 11:06 Відповісти
все они понимают. у них проблем с топливом нет и не будет.
показати весь коментар
15.05.2022 13:17 Відповісти
беня еще не всё бабло заработал
показати весь коментар
13.05.2022 21:08 Відповісти
а где был комитет, когда работал один НПЗ???
показати весь коментар
13.05.2022 21:48 Відповісти
працювати потрібно а бурне рсіслєдованіє залиште для нерозбірливиш
показати весь коментар
13.05.2022 22:31 Відповісти
Ці точно розберуться. Чи хтось сумнівається, що випадкових людей там немає? Цікаво що ваші міністри хочуть щоб в Україні бензин коштував дешевше ніж і Польщі, але потрібно купити його в Польщі, привезти за тисячу км у воюючу країну і продати в мінус. Ще довго не буде палива...
показати весь коментар
13.05.2022 23:38 Відповісти
Вартість палива, точніше, його собівартість практично однакова всюди! Різниця лише в податках, акцизах, зборах і торгових націнках. Тобто, оптова ціна палива в Польщі фактично та сама, що й ціна палива в Україні, а тому збитку апріорі бути не може бути! Враховуючи курс валют, сьогодні то повинно бути 32-35 грн в середньому на звичайне паливо, не вище, і абсолютно не космічні 50-70, бо то є просто мародерство. В умовах воєнного стану за таке треба просто розстрілювати. Но хто ж Бєню розстріляє?
показати весь коментар
15.05.2022 21:13 Відповісти
На левых заправках бенза валом или на тех где его якобы нет. Хоть полный бак. Но в за 70-80 грн. за нал без чека. Военное положение, не неслышали.)) Для них война уже закончилась, настало время рубить бабло господа товарищи.
показати весь коментар
14.05.2022 00:44 Відповісти
Давай адреса этих АЗС! Когда сгорят пару десятков из них - сразу попустит их владельцев с ценообразованием!
показати весь коментар
14.05.2022 01:23 Відповісти
Конкретно где, ддля примера?
показати весь коментар
14.05.2022 21:47 Відповісти
и когда Антимонопльный комитет повесит Гетьманцева на столбе на Хрещатике?

благодаря которому кацапы знали координаты GPS каждой нефтебазы и количество топлива на ней в режиме реального времени?
показати весь коментар
14.05.2022 01:24 Відповісти
напевно завдяки йому можна знайти кожен об'єкт на гугл карті а також глянути на фото? дуй спати і не пиши брєдні
показати весь коментар
16.05.2022 02:40 Відповісти
палива нема але всі їздять - парадокс , млять
показати весь коментар
14.05.2022 12:20 Відповісти
який дурак привезе сюда паливо що би продати по не ринковій ціні встановленій дибілами з уряду. замість дерегулювання та спрощення діяльності вони просто намалювали ціну.
показати весь коментар
14.05.2022 15:08 Відповісти
Брехня. Вони встановили граничну націнку, маржу у %, а не ціну.
показати весь коментар
16.05.2022 08:37 Відповісти
Паливно-енергетична галузь повністю окупована і монополізована промосковським олігархатом, от і відпрацьовують завдання з центра
показати весь коментар
16.05.2022 08:40 Відповісти
может заодно и разобраться почему на некоторых заправках, продают топливо только на одной колонке (максимум двух) а остальные 6-8 колонок стоят выключены, и при этом создают километровые очереди
показати весь коментар
14.05.2022 19:15 Відповісти
амку ти де?заправка окко.на табло нулі.до касира-у вас дизель є?є...а по скільки? 60!!!!!!а можна чек?можна.в чеку ціна-40 грн...заправщик бігає по заправці-тільки хто підїхав-пошептались-якщо така ціна задовольняє=будь ласка-заправляєм.і до яких пір таке буде?може розстрілювати таких по закону воєнного часу прямо на місці?може досить наживатись на людському горі?дорога нами вибрана влада-або ідіть на хер-або прийміть якісь рішення не в своїх довбаних звітах а на ділі.ваш п..ж уже задовбав..не з неповагою до вас.......
показати весь коментар
14.05.2022 19:21 Відповісти
Никто не наживается на горе. Это банальная рыночная экономика, когда спрос рождает предложение и формирует цену. Нет чего-то дорогого либо дешёвого, есть сумма, которую ты либо готов заплатить, либо - нет. Любой товар стоит столько, сколько за него готовы отдать
показати весь коментар
14.05.2022 19:38 Відповісти
про сговор монополистов ты наверное не слышал и путаешь мягкое с холодным? Как ты думаешь, зачем создан АКМУ?
показати весь коментар
15.05.2022 02:17 Відповісти
Слышал, но в нашей стране это неактуальн
показати весь коментар
15.05.2022 04:57 Відповісти
В умовах війни та знищеної інфраструктури закони ринку не працюють, це називається мародерством
показати весь коментар
16.05.2022 08:45 Відповісти
Все просто. Ми свого палива майже не добуваємо, а нпз і сховища розбомблені. Паливо з Європи, отже їхня ціна плюс транспортування, плюс шось заробити нашим заправкам і подати ж ще.
То і 60 грн якось дешево виглядає

Але джипів по дорогах щось не меншає
показати весь коментар
15.05.2022 09:56 Відповісти
сколомоили
показати весь коментар
15.05.2022 20:42 Відповісти
Бородатая бабулька косит бабло на двоїх,так що скорого рішення проблеми не ждіть.Земразюки рулять.Сьогодні ціна ДТ на одній із заправок Хм.обл 87 гр за літр.на питання ?????? Відповідь-Вас ніхто не заставляє купувати.хочеш бери ,хочеш ні.Визвали поліцію.Приїхали і поїхали.Ціна та ж.!!!!
показати весь коментар
16.05.2022 01:49 Відповісти
Така ж ситуація з іншими монополістами у державі. Повилазили як щурі на трупи щоб увірвати побільший шмат
показати весь коментар
16.05.2022 08:52 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 