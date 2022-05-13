Антимонопольний комітет почав розслідування через дефіцит пального

Антимонопольний комітет України розпочав дослідження дотримання суб'єктами господарювання на ринку роздрібної реалізації пального вимог законодавства щодо захисту економічної конкуренції.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

"Протягом двох тижнів АМКУ моніторить ситуацію на ринках пального із загальнодоступних джерел, також отримує інформацію від споживачів та органів влади. При цьому дані, які надходять, є суперечливими. З одного боку, начебто пальне наявне на ринку є у достатніх обсягах, а з іншого ми спостерігаємо, що окремі оператори не здійснюють реалізацію продукції через роздрібну мережу АЗС, а там, де продажі відбуваються, черги можуть досягати "декількох кілометрів", – сказано в повідомленні.

Відтак в АМКУ повідомляють про рішення розпочати відповідне дослідження, мета якого – з’ясувати, чи були/є об’єктивні причини для критичної ситуації, що склалась на ринках роздрібної реалізації пального, зокрема, що стосується обмеження пропозиції протягом квітня-травня 2022 року, чи криза могла бути спричинена змовою найбільших гравців ринку.

В АМКУ додали, що першим заходом в рамках дослідження стала робоча зустріч з представниками найбільших мереж автозаправних станцій в Україні, яка відбулась 12 травня.

Заступниця голови АМКУ, державна уповноважена Анжеліка Коноплянко під час зустрічі повідомила про початок дослідження та висловила сподівання, що суб’єкти господарювання, розуміючи важливість питання, будуть співпрацювати з Комітетом.

"Наша мета – у стислі терміни з’ясувати причини виникнення дефіциту на ринку пального та дати суспільству об’єктивну, неупереджену картину щодо цієї ситуації", – зазначила Коноплянко.

Своєю чергою під час зустрічі представники бізнесу коротко розповіли про ситуацію у галузі та проблеми, які, за їхніми словами, заважають швидко вирішити проблему з дефіцитом пального. Мова йшла, зокрема, про неможливість швидкої перебудови логістичних ланцюжків за кордоном під потреби українського ринку та державне регулювання цін на пальне. Також вони висловили готовність надавати інформацію та сприяти роботі Комітету.