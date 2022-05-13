Кабмін відновив перевірки постачальників комунальних послуг (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 13 травня, прийняв рішення відновити перевірки постачальників комунальних послуг.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Уряд відновив перевірки у компаніях, які надають українцям комунальні послуги. Зокрема в енергетиці. На жаль, до нас надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань. Тому тут треба швидко навести лад", – написав голова уряду.

Як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін своїм рішенням надав право проводити під час воєнного стану позапланові перевірки надавачів комунальних послуг за рішенням Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Зазначені перевірки здійснюватимуться за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, на захист навколишнього природного середовища або на забезпечення безпеки держави", – написав Мельничук у Telegram за підсумками засідання уряду.

Як повідомлялося, раніше КП "Київтеплоенерго" визнало, що значна частина киян дійсно отримали платіжки за теплопостачання у квітні, хоча опалювальний сезон у Києві було припинено наприкінці березня. В компанії оприлюднили одразу 4 причини, які могли б обґрунтовувати такі нарахування, закликавши киян звертатися за індивідуальною консультацією до Центру комунального сервісу.