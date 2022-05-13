Evraz Абрамовича попросив у британського регулятора дозволу відновити діяльність

Британська Evraz Plc, – партнер холдингової компанії металургійної групи "Євраз" Романа Абрамовича, – що потрапила під британські санкції, запросила у регулятора – Управління з здійснення фінансових санкцій (OFSI) Мінфіну – генеральну ліцензію на здійснення звичайної діяльності.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс.

Як повідомляється, компанії потрібна ліцензія, яка дозволить здійснювати свої основні функції, підтримувати та обслуговувати активи.

Мотивуючи санкції, OFSI зазначало, що Evraz працює у "стратегічно важливих для влади Росії секторах", забезпечуючи 28% потреби російського ринку в залізничних колесах та 97% – у рейках.

"Це критично важливо, оскільки Росія використовує залізницю для постачання боєприпасів та відправки військовослужбовців на Україну", – пояснювала влада Великобританії.

При цьому OFSI випустило ліцензію, яка дозволяє угоди з північноамериканськими структурами групи Evraz (Evraz North America plc, Evraz Inc. NA та Evraz Inc. NA – Canada) у період до 2 вересня 2022 року.

Північноамериканський підрозділ Evraz (Evraz North America) – провідний виробник рейкової продукції, труб великого діаметру та листової сталі у Північній Америці. Компанії належить шість виробничих майданчиків у США та Канаді.

Evraz – вертикально інтегрована металургійна та гірничодобувна компанія, один із найбільших виробників ванадію у світі. У березні співвласник Evraz Роман Абрамович (за даними сайту компанії на 16 лютого 2022 року володів 28,64% акцій) потрапив у списки санкцій спочатку Великобританії, а потім і Євросоюзу.

Іншими акціонерами Evraz є Олександр Абрамов (через Abiglaze Ltd. контролює 19,32% акцій), Олександр Фролов (володіє 9,65% через Crosland Global Ltd.), Геннадій Козовий (5,74%), Максим Воробйов (3,01%).

У березні компанія Evraz не змогла вчасно провести виплату купону за євробондами, оскільки її заблокував банк-кореспондент. В самій компанії припускали, що це може бути пов'язано із санкціями проти Абрамовича.