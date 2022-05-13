"Укрпошта" анонсувала аукціони з продажу марок з "русскім воєнним кораблем"

У державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" протягом тижня, з 16 травня, пройде 15 благодійних онлайн-аукціонів.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

Перелік аукціонів доступний за посиланням.

Стартова ціна одного маркового аркуша без спецпогашення та одного конверта зі спецпогашенням та підписом Ігоря Смілянського становитиме 5 тис. грн.

Взяти участь у благодійних аукціонах може кожен, крім громадян Росії та Білорусі та осіб, зареєстрованих на території цих країн.

Насамперед необхідно зареєструватися для участі у торгах на сайті одного з таких майданчиків – The Tender, SmartTender, ТОВ "Придніпров’є 2021", "Навіта" або "Скомпані".

Учасник має сплатити 1 тис. грн як гарантійний внесок. Після завершення аукціону в разі перемоги 500 грн зараховуються як комісія майданчика, інші 500 грн – як передоплата за лот.

У разі програшу учасника гарантійний внесок повертається в повному обсязі. Якщо учасник переможе та відмовиться від оплати, він втратить свій гарантійний внесок, при цьому 500 грн отримає майданчик як комісійну винагороду, а інші 500 грн надійдуть на благодійний рахунок.

Державне підприємство "Прозорро.Продажі" не отримує комісію за адміністрування цих благодійних аукціонів. Усі гроші з продажу будуть скеровані виключно на благодійність на рахунки KSE Foundation.

Інформація про благодійні аукціони та учасників, а також підтвердження оплати за лоти будуть опубліковані на сайті "Прозорро.Продажі".

22 квітня поштові марки та конверти зі спецпогашенням з підписами автора легендарної фрази та генерального директора Укрпошти продали на благодійному аукціоні за 4 млн грн. Кошти надійшли на рахунок Національного банку України для гуманітарної допомоги.

Раніше повідомлялося, що з огляду на високий попит і дослухаючись громадської думки, "Укрпошта" вирішила продовжити серію про русскій воєнний корабль, враховуючи його актуальний стан, та у травні ввести в обіг марку "Русскій воєнний корабль...ВСЬО".