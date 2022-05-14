Нацбанк зменшив продаж валюти за тиждень на 37%

Національний банк України у другий тиждень травня знову значно більше продав валюти, ніж купив: доларів – на $321,8 млн, євро – на 29,7 млн євро, проте це на 37,6% менше, ніж у перший тиждень місяця.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до них, за цей тиждень він придбав лише $5,5 млн та 4 млн євро.



Цього тижня Нацбанк ухвалив постанову №96 від 9 травня, якою відмовився від безготівкових угод щодо купівлі-продажу валюти в євро, і повідомив, що проводитиме такі операції виключно в доларах США.



Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чиста" купівля Нацбанком валюти становила $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.



Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватись. В результаті інтервенції НБУ у квітні зросли до $2,2 млрд з $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.



Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,8 млрд та 110,97 млн євро, а продав $6,4 млрд та 1,78 млрд євро.



У тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,14 млрд та 110,97 млн євро, а продаж $3,7 млрд та 1,78 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року, за даними НБУ, становили $26,94 млрд, що на 4% менше, ніж на початок березня.