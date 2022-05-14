БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
265 0

Нацбанк зменшив продаж валюти за тиждень на 37%

доллар,курс,долар

Національний банк України у другий тиждень травня знову значно більше продав валюти, ніж купив: доларів – на $321,8 млн, євро – на 29,7 млн євро, проте це на 37,6% менше, ніж у перший тиждень місяця.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до них, за цей тиждень він придбав лише $5,5 млн та 4 млн євро.

Цього тижня Нацбанк ухвалив постанову №96 від 9 травня, якою відмовився від безготівкових угод щодо купівлі-продажу валюти в євро, і повідомив, що проводитиме такі операції виключно в доларах США.

Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чиста" купівля Нацбанком валюти становила $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.

Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватись. В результаті інтервенції НБУ у квітні зросли до $2,2 млрд з $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,8 млрд та 110,97 млн євро, а продав $6,4 млрд та 1,78 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,14 млрд та 110,97 млн євро, а продаж $3,7 млрд та 1,78 млрд євро.

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року, за даними НБУ, становили $26,94 млрд, що на 4% менше, ніж на початок березня.

Автор: 

валюта (2346) НБУ (9591) продаж (2132)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 