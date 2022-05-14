Нацкомісія зупинила ліцензію Української міжбанківської валютної біржі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вирішиа зупинити дію ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" до дати закінчення дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

"За наявною в регулятора інформацією, особи, пов’язані з кінцевими бенефіціарними власниками біржі та її правлінням, вели діяльність, на яку не мали відповідної ліцензії. Комісія зупиняє ліцензію для проведення перевірки зазначених фактів, оскільки вони можуть мати негативний вплив на роботу товарних ринків", – йдеться у повідомленні.

Тепер в Україні лишаються дві ліцензовані НКЦПФР товарні біржі – Українська енергетична біржа та Українська універсальна біржа.

Зазначимо, що у квітні цього року покупку газу через УМВБ розпочав "Нафтогаз Трейдинг", хоча основним гравцем на цьому ринку вже кілька років є Українська енергетична біржа.