Індія заборонила експорт пшениці

Уряд Індії 13 травня видав указ про заборону експорту пшениці з країни для забезпечення продовольчої безпеки і для допомоги сусіднім державам, які цього потребують

Про це повідомляє Times of India з посиланням на текст документа, передає Інтерфакс-Україна.



Як зазначається, експорт пшениці буде дозволено тільки для "поставок, за якими було видано безвідкличний акредитив".



"Експорт також буде дозволено на підставі дозволу, наданого урядом Індії іншим країнам для задоволення їхніх потреб у продовольчій безпеці та на підставі запиту їхніх урядів", – йдеться у документі.



Як повідомляють індійські ЗМІ, заборона введена у зв'язку з тим, що прогнози з виробництва пшениці виявилися нижчими, ніж навіть переглянуті оцінки у 105 млн тонн. Індія втратила частину врожаю через сильну спеку в березні. Уряд також змушений реагувати на інфляцію, яка у квітні зросла до 7,79%.



Побоювання у зв'язку із можливим дефіцитом пшениці виникли також на тлі агресії РФ проти України. Як повідомлялося, посівна в Україні відстає від минулорічної на 20-30%. Крім того, країна стикається з логістичними проблемами.