У Києві з 16 травня повертають оплату в громадському транспорті

Від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті – як у метро, так і в наземному транспорті.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це великі кошти", – зазначив він.

Він додав, що сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".

Як раніше повідомляла заступниця директора Київського метрополітену Наталія Макогон, вартість проїзду поки не підвищуватимуть, вона складатиме 8 грн.