Держспецзв'язку попереджає про нову шахрайську схему з "виплатами допомоги від ООН"

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нову шахрайську схему у Facebook, використовуючи тематику грошової допомоги від ООН.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

"У соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН". На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН". Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. Як результат – дані платіжної картки буде скомпрометовано", – йдеться у повідомленні.

Держспецзв’язку застерігає ніколи не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах. У відомстві пропонують, налаштувати контроль руху коштів (підключити SMS-інформування, втсановити ліміти на операції).

"Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському веб-сайті, негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг", – пояснюють у Держспецзв’язку.