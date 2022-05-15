Канада скасувала 77% мито на гарячекатаний прокат із України

Канада при черговому перегляді введених ще у 2001 році мит на гарячекатаний лист та штрипс з вуглецевої та легованої сталі з Бразилії, Китаю, Індії та України відмовилася від продовження 77% мита на товари з України.

Про це йдеться у повідомленні Канадського міжнародного торговельного терміналу на сайті уряду Канади, передає Інтерфакс-Україна.

"Трибунал скасував свою ухвалу щодо демпінгу таких товарів, що експортуються або походженням з України. Трибунал установив, що продовження або поновлення демпінгу цих товарів навряд чи призведе до збитків", – сказано в повідомленні.

Щодо продукції з Бразилії, Китаю та Індії дія обмежувальних заходів збережена.

"Із серпня 2001 року на плоский гарячекатанний вуглецевий прокат походженням з України в Канаді діяло мито в розмірі 77%, що фактично позбавляло наших виробників економічного стимулу експортувати свою продукцію в Канаду. Через 20 років нарешті українську сталеву продукцію знову можна буде експортувати до Канади. Вітаємо сьогоднішнє рішення Канадського міжнародного торгового трибуналу, яке допоможе нашим відбудованим металургійним заводам опановувати нові ринки!" – написала посол України Юлія Ковалів у Facebook.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на $50 млн.