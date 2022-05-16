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"Укрзалізниця" з 1 червня повертає "Прикарпатський експрес"

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

"Укрзалізниця" з 1 червня повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів – Чернівці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що відправлення зі Львова відбуватиметься о 07:45, прибуття в Чернівці – о 13:25. Зворотно, з Чернівців, відправлення поїзда – о 15:30, прибуття до Львова – о 21:15.

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" цього тижня запустить поїзд із Сум та Чернігова, який курсуватиме до Львова та Ужгорода.

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