"Укрзалізниця" з 1 червня повертає "Прикарпатський експрес"
"Укрзалізниця" з 1 червня повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів – Чернівці.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що відправлення зі Львова відбуватиметься о 07:45, прибуття в Чернівці – о 13:25. Зворотно, з Чернівців, відправлення поїзда – о 15:30, прибуття до Львова – о 21:15.
Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" цього тижня запустить поїзд із Сум та Чернігова, який курсуватиме до Львова та Ужгорода.
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