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У київських кафе та ресторанах дозволили продаж алкоголю до 22:00

алкоголь,выпивка

Із 16 травня у Києві дозволили продаж алкогольних напоїв у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає пресслужба КМДА.

"У місті поступово збільшується кількість працюючих ресторанів та кафе. Повертаються містяни, які активно відвідують заклади громадського харчування. Тож місто прийняло таке рішення, щоб не підштовхувати підприємців до "чорного" продажу алкоголю. Бо на попит завжди буде пропозиція. Ми зацікавлені в надходженні коштів до бюджету міста, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу", – зазначив він.

Водночас Поворозник нагадав, що продаж алкоголю в магазинах можливий як і раніше з 11:00 до 16:00.

Автор: 

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