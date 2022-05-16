Україна та Японія підписали угоду про кредит на $100 мільйонів

Міністр фінансів Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA) Др. Танака підписали кредитну угоду щодо надання Україні кредиту в розмірі $100 млн на пільгових умовах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Пільговий кредит у 13 млрд єн, який є першою частиною узгодженної фінансової допомоги між Україною та Японією, буде спрямовано до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу, на підтримку найбільш незахищеного населення України", – зазначив Марченко.

У підписаній угоді передусім йдеться про бюджетну підтримку стабілізації ситуації в Україні, зокрема, забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримку внутрішньо переміщених осіб та інших пріоритетних видатків.

Термін погашення кредиту – 30 років, у тому числі, пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних.

У Мінфіні нагадали, що 28 квітня було підписано угоду у формі обміну нотами між Урядом України та Урядом Японії щодо залучення кредиту JICA з метою реалізації спільного з МБРР системного проєкту "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".